Простуду назвали способом защиты от коронавируса

Люди с высоким уровнем Т-клеток от обычной простуды менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследование начали в сентябре 2020 года, когда большинство людей еще не заразились коронавирусом и не были вакцинированы от COVID-19. В опытах приняли участие 52 добровольца, они жили вместе с инфицированным человеком. Участники сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта.

Кроме того, в течение шести дней после контакта у испытуемых брали анализы крови. Таким образом ученые смогли проанализировать уровни Т-клеток, выработанных обычными коронавирусами, вызывающими простуду.

Выяснилось, что у 26 добровольцев, которые не заразились вирусом, уровень Т-клеток был выше, чем у остальных участников исследования, заразившихся вирусом. Как пояснили исследователи, эти Т-клетки для защиты от вируса атакуют белки внутри COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности.

При этом авторы признали ограниченность своего исследования из-за малой выборки испытуемых.

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