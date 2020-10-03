Названы сроки массового применения вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Специалисты Центра имени Чумакова уже в ноябре могут начать полномасштабное применение вакцины от коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Института имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — пояснил Ишмухаметов в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Он добавил, что разработанный препарат содержит в себе цельный вирус. В вакцине вирус убит, но в некоторых случаях он может быть и живым.

«Современные технологии уже позволяют использовать часть вируса, поэтому возникают векторные вакцины. Это уже передовой край науки, но эта тема еще не вполне хорошо развита», — отметил генеральный директор института.

В конце августа Федеральный научный исследовательский центр имени Чумакова РАН подал документы в Минздрав для начала клинических испытаний вакцины. По словам Ишмухаметова, в исследованиях будут участвовать более трех тысяч человек. В рамках вакцинации необходимо будет сделать два укола с перерывом в две недели. Все доклинические испытания специалисты медучреждения уже успешно завершили.