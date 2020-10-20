Названы способы натренировать иммунитет

Главной защитой от вирусов является иммунная система человека, и, если сменить свои привычки, любой человек может повысить личный уровень защиты от коронавирусной инфекции нового типа. Например, помогут регулярные занятия физкультурой.

Но, как сообщил радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов, во всем нужно знать меру. Он разъяснил, что на иммунную систему влияют физические нагрузки или их отсутствие. Малоподвижный образ жизни всегда сказывается на здоровье отрицательно.

«Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», — заявил врач-иммунолог.

Он также посоветовал изменить пищевые привычки, так как на иммунитет влияет связанное с уровнем холестерина состояние сердечно-сосудистой системы.

«Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — объяснил Викулов.

Он напомнил, что тем, кто хочет укрепить свое здоровье, надо навсегда отказаться от курения и частого употребления алкоголя.

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