Названы способы, как избежать до 80% инсультов

В профилактике инсульта в любом возрасте большое значение имеет здоровый образ жизни. До 80% инсультов, можно избежать, если следить за своим здоровьем, считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Актуальность профилактики инсульта особенно актуальна в период пандемии коронавируса, написал Салагай в своем Telegram-канале. Для этого, по его словам, необходимо контролировать давление, сахар, отказаться от алкоголя и курения, а также соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

«Отказ от курения, который является одним из ведущих факторов риска инсульта, от злоупотребления алкоголем, достаточная физическая активность и, конечно, контроль имеющихся заболеваний — прежде всего гипертонии», — написал замминистра здравоохранения России.

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