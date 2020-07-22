Названы способы эффективной борьбы со стрессом

Стресс не нужно заедать или запивать, как привыкли делать многие, ведь существуют более простые и эффективные методы борьбы с внутренним напряжением. О них рассказала невролог, психиатр и психотерапевт Ольга Котова.

Специалист в беседе с радио Sputnik порекомендовала при напряжении отвлекаться на что-то внешнее. Например, Котова советует, переключить свое внимание на то, что окружает: найти вокруг себя три деревянных предмета или посчитать красные вещи в комнате.

«Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», — объяснила врач.

Еще один метод — это физические действия и тактильные ощущения. Врач рекомендует использовать игрушки-антистресс. С их помощью можно сконцентрировать свои ощущения на тактильных и расслабиться.

При этом, Котова отметила, что при остром стрессе без медикаментозной терапии не обойтись. Алкоголь и еду врач назвала «опасным и нехорошим путем».

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