Эксперт поделился способом борьбы с сонливостью на работе

По словам специалиста, если вы хотите спать, когда только пришли на работу, значит — ваш организм не успел отдохнуть. Павлова советует изменить режим сна и ложиться пораньше.

Принимать контрастный душ и пить кофе, чай и энергетические напитки в огромном количестве не рекомендуется. Так как это все приводит к ослабленной работе надпочечников.

Лучший способ побороть сонливость — нормализовать режим сна. Также помогут взбодриться физические упражнения и питьевая вода.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться», — рассказала Павлова.