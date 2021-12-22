Названы способы борьбы с сухостью глаз

Люди, которые много сидят перед компьютером, часто страдают от сухости глаз. Сайт «Профиль» со ссылкой на All About Vision перечислил способы борьбы с этой проблемой.

По данным ИА Nation News, самый распространенный вариант — использование увлажняющих капель. Врачи рекомендуют препараты искусственной слезы.

Также, в качестве профилактики, следует чаще моргать. Обычно при использовании гаджетов люди забывают об этом.

Еще один вариант — теплые компрессы. Их следует делать два раза в день по 10 минут. Температура воды должна быть около 40 градусов.

Кроме того, можно использовать увлажнители воздуха. Или подойдет любая емкость с водой, которую нужно поставить рядом с собой.

Конечно, не нужно забывать о регулярном отдыхе для глаз. Следует делать перерыва каждые 20 минут во время работы за компьютером и смотреть на вещи, которые находятся на расстоянии нескольких метров.

Ранее врач Ирина Буханевич рассказала, что ночные головные боли могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на головные боли, особенно если они сопровождаются рвотой, тошнотой, ухудшением зрения и других навыков.