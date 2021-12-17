Врач рассказал, о чем могут свидетельствовать головные боли по ночам

Ночные головные боли могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Таким мнением поделилась заведующая первым неврологическим отделением ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого Ирина Буханевич. Об этом сообщили Nation News со ссылкой Instagram-аккаунт медика.

Специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание на головные боли, особенно если они сопровождаются рвотой, тошнотой, ухудшением зрения и других навыков.

Такое состояние может свидетельствовать о серьезном внутричерепном давлении. Возникнуть оно может из-за опухоли мозга. Врач предупредила, что использовать в таком случае обезболивающие препараты — не лучшее решение. Необходимо обратиться к специалисту.

«Можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний», — отметила она.

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