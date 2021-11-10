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    10 ноября 2021, 15:11

    Названы сладости, которые стоит включить в рацион

    Диетолог Половинская: пастилу и мармелад без сахара можно смело включать в рацион

    Полина Гребенщикова

    Диетолог Юлия Половинская в разговоре с РИА «Новости» рассказала, какие сладости можно включить в рацион без вреда для здоровья. Это натуральные продукты, не содержащие сахара.

    Названы сладости, которые стоит включить в рацион

    В пример специалист привела натуральные пастилу и мармелад без сахара. Она напомнила, что необходимую организму глюкозу можно получать из фруктов и ягод.

    Однако почти во всех сладостях на полках магазинов содержится рафинированный сахар, который опасен для здоровья.

    «Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы», — рассказала диетолог.

    Все больше людей на планете сталкивается с ожирением и диабетом, причиной которых нередко является чрезмерное потребление сахара, добавило РИА ФАН.

    Ранее диетолог Дюваль рассказала, от каких продуктов лучше отказаться по достижении 50-летнего возраста. Помимо сахара, стоит исключить алкоголь жирную и жареную пищу, а также фастфуд.