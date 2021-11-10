Диетолог назвал вредные продукты для людей после 50 лет

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как лучше питаться после 50 лет. Об этом сообщило ИА Nation News.

В первую очередь следует исключить алкоголь, жирную и жареную пищу. То же самое касается фастфуда, полуфабрикатов, молочных продуктов и сахара.

«Сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок», — рассказала Дюваль.

Стоит добавить в рацион нерафинированные масла, побольше овощей, фруктов и зелени. Один день в неделю рекомендуется делать разгрузочным: без животных продуктов, только растительные.

«Нужно сокращать употребление мяса, его нельзя есть каждый день. Акцент нужно делать на рыбе. Лучше выбирать нежирные сорта белой рыбы. Такой рацион не будет дорогим, но принесет много пользы организму», — заключила диетолог.

Ранее Дюваль рассказала о том, как худеть правильно и без вреда для организма. В первую очередь необходимо понять причины возникновения лишнего веса. Иногда бывает так, что лишний вес не уходит, даже если прикладывать для этого большие усилия.