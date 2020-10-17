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    17 октября 2020, 11:23

    Названы симптомы, которые появляются за неделю до инфаркта

    Андрей Иванов

    За несколько дней до инфаркта человек может почувствовать боль в груди, которая распространяется по всему телу, внезапную усталость и одышку. Об этом сообщила британская газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов.
    Названы симптомы, которые появляются за неделю до инфаркта

    «Двое пациентов из трех жалуются на такие симптомы за несколько дней или недель до сердечного приступа. Другие неочевидные признаки вероятного инфаркта — головокружение, тошнота, потливость», — приводит издание слова медика.

    Инфаркт обычно случается из-за того, что сосуды забиваются холестериновыми бляшками. Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы специалисты рекомендуют средиземноморскую диету: овощи, фрукты, рыбу и поменьше мяса.

    Ранее заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко рассказал о первых симптомах рака легких. Онкологическое заболевание органов дыхания может начинаться с признаков обострения хронического бронхита или пневмонии. В таких случаях пациентам прописывают антибиотики, чем делают только хуже.