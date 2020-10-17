Названы симптомы, которые появляются за неделю до инфаркта

«Двое пациентов из трех жалуются на такие симптомы за несколько дней или недель до сердечного приступа. Другие неочевидные признаки вероятного инфаркта — головокружение, тошнота, потливость», — приводит издание слова медика.

Инфаркт обычно случается из-за того, что сосуды забиваются холестериновыми бляшками. Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы специалисты рекомендуют средиземноморскую диету: овощи, фрукты, рыбу и поменьше мяса.

Ранее заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко рассказал о первых симптомах рака легких. Онкологическое заболевание органов дыхания может начинаться с признаков обострения хронического бронхита или пневмонии. В таких случаях пациентам прописывают антибиотики, чем делают только хуже.