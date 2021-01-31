Мясников рассказал о вреде кето-диеты

Люди в попытках сбросить вес при помощи кето-диеты могут нанести серьезный вред своему здоровью. Врач Александр Мясников рассказал о последствиях такого режима питания в эфире канала «Россия 1».

Мясников отметил, что эта диета ненамного эффективнее других. Кето-диета, когда из рациона исключают углеводы и питаются одним жиром, сохраняя умеренное количество белков, способна вызвать симптомы, схожие с проявлениями простуды. Например, у человека может возникнуть ломота во всем теле, озноб, мышечная слабость. Возможны сбои сердечного ритма, расстройство кишечника.

Врач уверен, что если у человека есть силы, чтобы соблюдать такую жесткую кето-диету, это значит, что он может похудеть и без нее. Мясников посоветовал просто снизить калорийность пищи, питаться сбалансированно и поддерживать физическую активность. Об этом написал «Царьград».

Британский хирург Джошуа Волрич ранее также заявил, что низкоуглеводная диета может быть опасна для здоровья. Специалист отметил, что большинство людей на кето-диете все равно переедают.