Названы самые распространенные симптомы рака легких

Британская Организация по исследованию рака заявила, что самым известным и распространенным признаком онкологического заболевания легких является постоянный кашель. Если у больного развивается рак, он сопровождается болью и кровохарканием.

Заявление организации опубликовало издание Express. Признаком наличия злокачественных образований в легких может стать одышка и боль в грудной клетке. Людям стоит насторожиться, если они теряют аппетит, у них резко снижается вес, преследует постоянное чувство усталости и учащаются инфекции грудной клетки. В этом случае медики советуют как можно быстрее пройти обследование.

Онколог и хирург Иван Карасев перечислил признаки предракового состояния органов желудочно-кишечного тракта. Это потеря веса, изжога, отрыжка, вздутие живота и другие симптомы.