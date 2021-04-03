Названы признаки предракового состояния органов ЖКТ

Потеря веса, изжога, отрыжка, вздутие живота и другие неприятные вещи могут быть признаками предракового состояния органов желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев в Instagram.

Врач отметил, что о начинающихся онкологических проблемах могут говорить изменения стула и нетипичные выделения. По словам Карасева, колоректальный рак и рак желудка сейчас встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, но на ранних стадиях эти болезни можно полностью вылечить.

«Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка», — написал онколог.

Карасев добавил, что курение, спиртное, нарушение режима питания и бактерии, которые вызывают воспаление, повышают риск рака органов ЖКТ.

Врачи из Германии сообщили об успешной первой фазе клинических испытаний вакцины, которая поможет побороть опухоль мозга — диффузную глиому. Создатели препарата отметили, что о его эффективности говорить пока рано. Сейчас известно, что вакцина от рака мозга безопасна и не вызывает серьезных побочек.