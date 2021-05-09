Названы самые бесполезные медицинские манипуляции

Если врач назначает что-то пациенту, это означает, что в манипуляциях есть смысл. Однако есть процедуры, на которые не стоит зря тратить деньги или без необходимости злоупотреблять ими. Например, промывание носа морской водой.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. Препараты на основе морской воды пользуются популярностью в сезон простуд и в аптеках стоят дорого. Иногда они могут приносить пользу.

Но такой же эффект дает промывание обычной соленой водой или физраствором. Однако при злоупотреблении процедурой из носоглотки вымывается естественная микрофлора. Повреждается слизистая оболочка, что может привести к появлению аллергических ринитов.

Серебрянский заявил, что пока наука не располагает подтверждением полезности физиопроцедур.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», — посоветовал врач.

По словам Олега Серебрянского, здоровому человеку не нужны специальные добавки. Хотя медики иногда рекомендуют вместе с лекарствами пить БАДы и витамины.

«Если вы обратились к доктору с ОРВИ, а он порекомендовал вам целый комплекс витаминных добавок, скорее всего, это просто пожелание и добавки не будут иметь принципиального воздействия на ваше здоровье», — отметил Серебрянский. Для определения круга необходимых микроэлементов придется провести целую череду обследований.

Эксперт посетовал, что все еще есть врачи, которые выписывают антибиотики даже при обычной простуде. Он предостерег от злоупотребления ими, так как может выработаться невосприимчивость к препаратам.

Врач-кардиолог Елена Голухова посоветовала не принимать бесконтрольно аспирин, так как он вызывает разжижение крови у ковидных больных. У здоровых людей он может спровоцировать кровотечение.