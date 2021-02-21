Врач перечислил 3 скрытых признака рака

Онемение в области губ, покалывание неба и появление болевых ощущений могут говорить о наличии онкологии. Все эти признаки являются неочевидными симптомами рака ротовой полости, предупредил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

«Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту», — сообщил врач «Пятому каналу».

По словам Мяснянкина, перечисленные симптомы могут свидетельствовать о запущенной стадии прорастания опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки. Также онколог подчеркнул, что не стоит игнорировать появление язв и ранок на небе, языке и внутренних поверхностях щек. Любые изменения в ролости рта могут сигнализировать о сбоях в работе организма.

«Злокачественные новообразования ротовой полости нередкая онкопатология. К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси», — перечислил Мяснянкин.

Он добавил, что металлоконструкция протеза может постоянно травмировать слизистую щек или языка, что может привести к развитию рака. Онколог посоветовал убирать протезы, если они мешают пациенту.