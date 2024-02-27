Здоровье 27 февраля 2024, 04:54 Названы продукты, снижающие высокое кровяное давление Диетолог Хуанг: орехи и бананы помогут нормализовать давление Freepik

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Научный сотрудник Института глобального здравоохранения Джорджа, диетолог Липин Хуанг рассказала, что снизить высокое артериальное давление помогут простые продукты, содержащие большое количество калия. Исследование опубликовало издание The Sun.

Ученый перечислила продукты, богатые таким важным минералом. Это все бобовые, включая фасоль и чечевицу, орехи, листовые зелены овощи, бананы, киви и финики. При этом она добавила, что при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым ингредиентом — натрием.

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Хуанг также посоветовала заменить обычную поваренную соль на соль, обогащенную калием. По ее словам, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, причем на 13% и 14% соответственно.

Выводы диетолога опираются на результаты исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек в течение пяти лет. Давление у них снижалось именно благодаря включению в рацион калийсодержащей соли.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании заявили, что пилатес поможет снизить артериальное давление.