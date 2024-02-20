Наука 20 февраля 2024, 16:16 IIS Galicia Sur: пилатес способен снизить артериальное давление

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Специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании раскрыли необычный способ снижения артериального давления. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru.

Ученые выяснили, что определенный вид физической активности может помочь людям с гипертонией. Речь идет о пилатесе.

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Эксперты проанализировали данные 500 участников. После выполнения упражнений у испытуемых стабилизировались соответствующие показатели, добавил сайт «Дни.ру».