Названы продукты-отрава для кишечника

Стоит отказаться от копченых, вяленых и колбасных изделий, которые могут спровоцировать развитие рака кишечника. Красное мясо рекомендуется урезать до 500 граммов в неделю.

Врач упомянул про вред сахара и посоветовал свести его употребление к минимуму. Сахар — среда для развития вредных бактерий. Также следует исключить из рациона «плохие жиры», то есть маргарин и майонез. Данные продукты дают большую нагрузку на кишечник.

Лучшие продукты для микрофлоры кишечника те, что содержат клетчатку. К ним относятся бобовые и овощи, отметило РИА ФАН. Хорошо влияют на слизистую оболочку кишечника бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.

Ранее диетолог рассказал, как зимой не набрать лишний вес. В холода люди особенно часто едят некоторые продукты, из-за которых и поправляются.