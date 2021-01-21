Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес в зимний период

Специалист отметил, что пища отлично согревает при низких температурах, особенно если она жирная и калорийная.

«Инстинктивно зимой мы начинаем потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени. В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное», — уточнил Гинзбург.

Кроме этого, нередко зимой едят картошку с мясом. По словам эксперта, людям не нужно столько тепла, сколько дают эти продукты. В современном мире мы живем в отапливаемых домах и носим теплую одежду. Когда человек ест согревающую еду, он повинуется инстинкту. В итоге избыток энергии выливается в нарастание веса.

Чтобы не поправиться зимой, надо дать понять организму, что нет никакой необходимости делать запасы. Для этого важно быть активным, ходить в спортивный зал или заниматься иными подвижными видами деятельности.