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    21 января 2021, 10:33

    Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес в зимний период

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не набрать лишний вес в зимний период. Некоторые продукты, из-за которых человек поправляется, особенно часто едят в холода, сообщило радио Sputnik.
    Диетолог рассказал, как не набрать лишний вес в зимний период

    Специалист отметил, что пища отлично согревает при низких температурах, особенно если она жирная и калорийная.

    «Инстинктивно зимой мы начинаем потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени. В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное», — уточнил Гинзбург.

    Кроме этого, нередко зимой едят картошку с мясом. По словам эксперта, людям не нужно столько тепла, сколько дают эти продукты. В современном мире мы живем в отапливаемых домах и носим теплую одежду. Когда человек ест согревающую еду, он повинуется инстинкту. В итоге избыток энергии выливается в нарастание веса.

    Чтобы не поправиться зимой, надо дать понять организму, что нет никакой необходимости делать запасы. Для этого важно быть активным, ходить в спортивный зал или заниматься иными подвижными видами деятельности.