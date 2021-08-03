Названы продукты, которые нельзя есть натощак

День нельзя начинать с цитрусовых, чего-то острого, сладкой газировки и кофе. Такая еда и такие напитки увеличивают риск развития гастрита или язвы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

«Не все будет полезно, то есть продукты, которые содержат какие-то острые приправы. Что это может быть утром? Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то — горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться — с одной стороны, с другой — это прямехонькая дорога к гастриту», — объяснила Белоусова.

По словам врача, особенно опасно пить на пустой желудок сладкую газировку. Белоусова также рекомендовала воздержаться утром от кофе, так как этот бодрящий напиток снижает аппетит. Его стоит пить через некоторое время после завтрака. Цитрусовые соки, по совету собеседницы, утром лучше всего пить вместе с едой.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что первый прием пищи должен быть сбалансированным, так как утром в организме начинаются катаболические процессы, и именно в этот момент он нуждается в белке.