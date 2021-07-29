Врач-диетолог поделился секретами правильного завтрака

Правильный завтрак может сказаться на дальнейшем состоянии в течение дня. Однако многие люди либо вовсе пренебрегают утренним приемом пищи, либо составляют его совершенно неправильно. О главных ошибках в питании во время завтрака рассказала диетолог Марина Макиша в своем Instagram-аккаунте, передала «Российская газета».

Специалист заявила, что главной и самой распространенной ошибкой в завтраке является недобор белков и превышение нормы углеводов. Первый прием пищи должен быть сбалансированным, однако многие пренебрегают этим правилом. Утром в организме начинаются катаболические процессы. В этот момент он нуждается в белке, так как он помогает запустить работу организма.

По словам диетолога, каша на воде и бутерброд с маслом или ореховой пастой — не лучший вариант для начала своего дня. С таким набором продуктов организм не добирает белок, так как в составе такого завтрака преобладают углеводы и жиры. Можно дополнить такой завтрак яйцом, молочными продуктами или рыбой, передала «Русская планета».

Любители каш могут дополнить свой завтрак бутербродом с сыром. Вес каши должен быть около 150 граммов, а вес сыра — около 70. При этом не лучшим вариантом станет сочетание каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров.