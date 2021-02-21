Названы продукты, которые чаще других вызывают аллергию

Чаще всего люди реагируют на аллергены, которые есть в молоке, птице, яйцах и рыбе. Если организм реагирует на некоторые виды продуктов, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить их из рациона. Об этом в беседе с RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Самый распространенный эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, — это атопический дерматит, или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространенными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы. Каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов», — объяснил собеседник.

Врач добавил, что предполагать, какие продукты вызывают аллергию, нельзя. Нужно сразу обратиться к аллергологу и сдать кровь. По его словам, некоторые пищевые аллергены настолько распространенные, что составить специальное меню сложно. В таких случаях стоит обратиться и к диетологу.

Болибок отметил, что люди пугаются и обращаются к медикам после ярко выраженной реакции организма, например, из-за крапивницы от цитрусовых. Однако это случается редко, а помощь врача нужна в любом случае.

Накануне врач Екатерина Гергесова рассказала, что крапивница может появляться от холода.