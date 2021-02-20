Врач назвал симптомы аллергии на холод

Низкие температуры могут стать причиной аллергической реакции, которые могут быть опасны. Об этом рассказала врач Екатерина Гергесова «Ридусу».

Один из первых признаков аллергии — это крапивница. Она характеризуется красной зудящей сыпью на замерзшей коже, припухлостью, жжением при нагревании, головной болью и высокой температурой тела. Иногда у больного может возникнуть анафилактический шок, если он вновь переохладится. Он проявляется отеком, падением артериального давления и болью. Гергесова также добавила, что при таком состоянии человеку будет сложно дышать, а риск летального исхода колеблется от 10 до 20%.

Аллергия может появиться, если человек вышел на улицу в легкой одежде, искупался в холодной воде или оказался в неотапливаемом помещении. Симптомы могут проявиться через две или пять минут, а исчезают через час или два. Но бывают и случаи, когда аллергическая реакция появляется в течении нескольких часов или дней и продолжается до двух дней.

Одна из причин аллергии, по словам Гергесовой, это наследственность. Но чаще всего такая реакция бывает при гепатитах, вирусных инфекциях, нарушениях работы ЖКТ и щитовидной железы. Проверенный способ избежать аллергии — это остерегаться низкой температуры, не выходить на улицу в холодные дни при плохом самочувствии, тепло одеваться.