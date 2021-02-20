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    20 февраля 2021, 17:39

    Врач назвал симптомы аллергии на холод

    Ольга Морозова

    Низкие температуры могут стать причиной аллергической реакции, которые могут быть опасны. Об этом рассказала врач Екатерина Гергесова «Ридусу».

    Врач назвал симптомы аллергии на холод

    Один из первых признаков аллергии — это крапивница. Она характеризуется красной зудящей сыпью на замерзшей коже, припухлостью, жжением при нагревании, головной болью и высокой температурой тела. Иногда у больного может возникнуть анафилактический шок, если он вновь переохладится. Он проявляется отеком, падением артериального давления и болью. Гергесова также добавила, что при таком состоянии человеку будет сложно дышать, а риск летального исхода колеблется от 10 до 20%.

    Аллергия может появиться, если человек вышел на улицу в легкой одежде, искупался в холодной воде или оказался в неотапливаемом помещении. Симптомы могут проявиться через две или пять минут, а исчезают через час или два. Но бывают и случаи, когда аллергическая реакция появляется в течении нескольких часов или дней и продолжается до двух дней.

    Одна из причин аллергии, по словам Гергесовой, это наследственность. Но чаще всего такая реакция бывает при гепатитах, вирусных инфекциях, нарушениях работы ЖКТ и щитовидной железы. Проверенный способ избежать аллергии — это остерегаться низкой температуры, не выходить на улицу в холодные дни при плохом самочувствии, тепло одеваться.