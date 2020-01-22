Названы признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

Отеки и расширенные вены могут свидетельствовать о наличии тромбов. При наличии этих симптомов следует обратиться к врачу, чтобы свести к минимуму риск для здоровья.

У девушек тромб может оторваться как раз из-за варикозного расширения вен таза или ног. Мерцательная аритмия становится причиной этого у молодых людей, рассказал в интервью газете «Взгляд» академик РАН и директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков.

Чаще всего отрыв тромба в молодом возрасте случается у женщин. По словам врача, подобное может произойти из-за длительного пережатия периферических вен.

Причиной тромбоза, заметил Беленков, может стать и генетическое заболевание крови, для которого характерно повышенное тромбообразование.

Чаще в молодом возрасте человек гибнет не из-за тромбоэмболии. Причиной смерти может стать разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Чтобы обезопасить себя, необходимо проходить обследования.

«Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены — сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба», — сказал хирург.

В самых тяжелых случаях, добавил Беленков, используют кава-фильтр. Работа устройства препятствует прохождению тромба.

Девушкам стоит обратиться к специалисту даже при отсутствии симптомов: так следует поступить при планировании беременности, если варикозное расширение вен встречается в семье по женской линии.

Оценить риск внезапной смерти от тромба поможет развернутый генетический анализ.