Кардиолог рассказал, как предотвратить болезнь, унесшую жизнь 26-летней актрисы

16 января из-за оторвавшегося тромба скончалась 26-летняя актриса и хореограф пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.

Кардиолог Алексей Федоров предположил, что причиной образования тромба могло стать врожденное нарушение свертываемости крови.

«Оторвавшийся тромб в 26 лет может стать следствием врожденного нарушения свертываемости крови у человека, ведущего нормальный образ жизни, — объяснил специалист. — Но, к сожалению, узнать о том, есть ли у вас это нарушение, зачастую невозможно, поскольку стандартные анализы крови будут неинформативны. Чтобы узнать, есть ли у вас риск внезапной смерти от тромба, нужно провести развернутый генетический анализ».

Специалист отметил, что при нарушении свертываемости усугубиться ситуация может в случае, если женщина принимает гормональные контрацептивы. Такие препараты повышают свертываемость крови.

Кардиолог рассказал, что для профилактики тромбоза необходимо выпивать достаточное количество воды.

«Нужно стараться избегать обезвоживания организма. В идеале — выпивать два литра жидкости в течение дня. А если есть варикозное расширение вен, то нужно носить компрессионный трикотаж. И во время длительных авиаперелетов вставать и ходить по салону, делать зарядку… Но все эти советы будут эффективны для людей, не имеющих врожденных недиагностированных нарушений свертываемости крови», — признал Федоров.