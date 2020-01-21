    21 января 2020, 21:06

    Кардиолог рассказал, как предотвратить болезнь, унесшую жизнь 26-летней актрисы

    Ирина Нагайникова

    Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Минобороны РФ Алексей Федоров рассказал о профилактике тромбоза. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Кардиолог рассказал, как предотвратить болезнь, унесшую жизнь 26-летней актрисы

    16 января из-за оторвавшегося тромба скончалась 26-летняя актриса и хореограф пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.

    Кардиолог Алексей Федоров предположил, что причиной образования тромба могло стать врожденное нарушение свертываемости крови.

    «Оторвавшийся тромб в 26 лет может стать следствием врожденного нарушения свертываемости крови у человека, ведущего нормальный образ жизни, — объяснил специалист. — Но, к сожалению, узнать о том, есть ли у вас это нарушение, зачастую невозможно, поскольку стандартные анализы крови будут неинформативны. Чтобы узнать, есть ли у вас риск внезапной смерти от тромба, нужно провести развернутый генетический анализ».

    Специалист отметил, что при нарушении свертываемости усугубиться ситуация может в случае, если женщина принимает гормональные контрацептивы. Такие препараты повышают свертываемость крови.

    Кардиолог рассказал, что для профилактики тромбоза необходимо выпивать достаточное количество воды.

    «Нужно стараться избегать обезвоживания организма. В идеале — выпивать два литра жидкости в течение дня. А если есть варикозное расширение вен, то нужно носить компрессионный трикотаж. И во время длительных авиаперелетов вставать и ходить по салону, делать зарядку… Но все эти советы будут эффективны для людей, не имеющих врожденных недиагностированных нарушений свертываемости крови», — признал Федоров.