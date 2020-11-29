Названы признаки опасной воды в бутылках

Вода из негерметично закупоренной бутылки может быть опасна для здоровья. Если она необычного цвета и неприятно пахнет — покупать ее нельзя. Эта вода испортилась.

«Прежде всего, не следует пить воду из негерметично укупоренных бутылок или с нехарактерным цветом и неприятным запахом. Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ», — приводит агентство «Прайм» слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

По словам собеседницы, перед покупкой воды нужно обратить внимание на маркировку. На этикетке должно быть слово «природная» и информация об источнике происхождения воды и способах ее очистки. Закон не подразумевает другие формулировки.

Вообще воду в пластиковых бутылках лучше не покупать. Такая тара при нагревании выделяет фталаты, которые могут накапливаться в организме. Лучше всего брать воду в стекле. Идеальный вариант — темная бутылка, которая защищает содержимое от солнца. В бутылке из светлого стекла вода может «зацвести», но этого не произойдет, если продукт хранили правильно.

Ранее Саратцева рассказала об опасности воды из кулера. По ее словам, если бутылку перед новым заполнением плохо промыли, то в воде могут размножиться вредные для здоровья микроорганизмы.