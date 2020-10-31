Воду из кулера признали опасной

«Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов», — пояснила Саратцева.

Собеседница добавила, что эти микроорганизмы могут расстроить работу желудочно-кишечного тракта. Саратцева сообщила, что сейчас Роскачество исследует упакованную воду по показателям химической безопасности и достоверности маркировки. Воду в кулерах тестируют на наличие патогенных организмов и определяют, можно ли ее пить без кипячения.

Ранее специалисты проверили качество бутилированной питьевой воды, которая продается в России. Все образцы оказались безопасными.