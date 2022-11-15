Здоровье 15 ноября 2022, 20:43 Офтальмолог Трость рассказал, что при диабете и гипертонии может ухудшиться зрение

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Офтальмолог Александр Трость рассказал, что зрение может упасть в результате болезней, которые напрямую не связаны с глазами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным телеканала «Царьград», в группе риска не только пожилые люди, но и те, у кого есть хронические заболевания. Негативно повлиять на зрение могут сахарный диабет, гипертония, менингит, энцефалит и многое другое.

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Также врач посоветовал срочно обращаться к врачу при появлении таких симптомов, как болевые ощущения, сухость, покраснения или помутнения в глазах.

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