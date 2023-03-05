Здоровье 05 марта 2023, 04:05 Названы прививки, которые нужно сделать к началу летнего сезона Вирусолог Малышев: россиянам нужно привиться от гепатита и вирусного энцефалита к лету РИА «Новости»

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев посоветовал россиянам привиться от вирусного энцефалита и гепатита к началу летнего сезона. Первая прививка необходима тем, кто живет на территории, где клещ переносит вирус, привело слова доктора Ura.ru.

Вторая прививка необходима тем, кто едет на отдых в тропические страны.

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«Все зависит от того, кто куда собирается и кто где живет. На тех территориях, где есть клещи, которые переносят вирусы клещевого энцефалита, надо от него привиться. Кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток, должны привиться», — рассказал врач.

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Тем же, кто собрался ехать в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию нужно поставить прививку от гепатита А.

Специалист рекомендовал всем выезжающим на отдых за границу или в другой регион поинтересоваться, какие прививки им нужно сделать. Это можно узнать в санэпиднадзоре.

«Кроме вакцинации надо еще помнить, что при походе в лес надо соответствующим образом одеваться, чтобы клещи не покусали, чтобы комары лишний раз не укусили», — посоветовал Малышев.

Ранее врач-инфекционист Ирина Чхинджерия рассказала, кому нужно делать прививки от кори. Им подлежат дети в возрасте 12 месяцев, шести лет, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска.