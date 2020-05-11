Названы причины ошибок тестов на СОVID-19

Тесты на наличие коронавирусной инфекции и антител могут ошибаться на всех стадиях заболевания, начиная с первой, когда никаких симптомов еще нет, но вирус начал размножаться, а его носитель уже становится заразным.

Об этом РИА «Новости» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она подчеркнула, что приблизительно 40% заболевших заразились от бессимптомных носителей. Причем у какого-то количества людей заболевание дальше первой стадии не идет.

Баранова уточнила, что на первой стадии вирус подавляется интерферонами, создающими естественную защитную систему организма. Она может уничтожить инфекцию, и в такой момент тест на COVID-19 тест на антитела будет отрицательным.

Во второй фазе, когда появляются кашель, одышка и температура, вирус все еще размножается, но организм включает дополнительную защиту и начинает вырабатывать антитела. Пациент может остаться на второй стадии, и болезнь не трансформируется в острую форму

«На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть», — добавила Баранова.

На третьей стадии может возникнуть цитокаиновый шторм (неконтролируемое воспаление), который приводит к необходимости подключения аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — заявила Баранова.

Американская компании Quidel Corporation получила экстренную лицензию на тест на антиген COVID-19. Для анализа требуется образец слюны, который способен взять любой человек. Его можно отослать в ближайшую лабораторию и получить результат теста по почте.