Названы предполагаемые сроки начала массовой вакцинации москвичей от коронавируса

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре, считают специалисты. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины. Собянин отметил, что над этим работают сразу несколько институтов, несколько направлений. Прорабатывается несколько вариантов вакцины.

Как минимум три вакцины уже находятся на стадии клинических испытаний. По предположению мэра столицы, в ближайшие месяцы будет появляться все больше позитивных новостей о создании вакцины.

«Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также выразил уверенность в том, что лекарство появится в скором времени. Все появляющиеся препараты сразу же поступают в больничную сеть города.

Российские фармацевтические компаниями начали клинические исследования вакцин от коронавируса, накануне рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме. Ранее он также пояснял, что созданием вакцин занимаются сразу несколько российских компаний. Министр отметил, что делается все возможное, чтобы препарат появился до конца года.