Названы последствия вакцинации больного коронавирусом

Люди, болеющие COVID-19, не должны проходить вакцинацию до излечения. Но иногда ковид развивается бессимптомно, поэтому на прививку могут прийти те, кто только что был инфицирован и недавно переболевшие.

О последствиях вакцинации в этих случаях рассказал радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится „золотая броня“ — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — сказала Анча Баранова.

Она объяснила, что в последнем случае иммунный ответ организма не успеет сформироваться. Течение болезни будет зависеть исключительно от организма человека. Анча Баранова подчеркнула, что крайне важно не перепутать возможные последствия прививки и саму болезнь.

«Человек при этом должен лечиться, а не пытаться „выняньчить“ уровень антител, отказываясь от лекарств», — отметила ученый.

Она посоветовала перед вакцинацией пройти ПЦР-тест, который поможет разрешить сомнения по поводу самочувствия и после первой дозы прививки.

Минздрав России сообщил о регистрации пятой вакцины для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». ЕЕ разработали в новосибирском центре «Вектор». Интервал между дозами составляет 14-21 день.