Названы основные правила бега в холодное время года

Чтобы не простыть и не заболеть во время бега в холодное время года, нужно соблюдать определенные правила. Среди них подготовка, подбор правильной экипировки и прием витаминов. Об этом в беседе с RT рассказал главный тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев.

Собеседник уверил, что начинать бегать в холодное время без подготовки нельзя. Сначала, по его словам, нужно адаптировать свой организм к нагрузкам на холоде. Тренер посоветовал как следует утепляться, а после пробежки сразу заходить в отапливаемое помещение.

«Кроссовки лучше всего выбрать с протектором, так вы будете более устойчивы в гололед, они дадут вам прекрасное сцепление. Главное правило экипировки в холод — многослойность. Первый слой — дышащая футболка или термобелье. Второй слой — лонгслив, а третий — ветровка», — поделился опытом Корнеев.

По его словам, после пробежки на холоде нужно сразу отправиться в теплое помещение. Чтобы бег приносил пользу, а болезни обходили стороной, Корнеев посоветовал правильно питаться: принимать витамины, есть сезонные овощи и фрукты и отказаться от пиццы и бургеров.