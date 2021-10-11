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    11 октября 2021, 18:33

    Специалисты рассказали переболевшим ковидом, как правильно питаться

    Перенесшие ковид в тяжелой форме должны есть цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, какие продукты следует включить в свой рацион людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. Также они назвали список запрещенной еды. Об сообщил сайт kp.ru.

    Специалисты рассказали переболевшим ковидом, как правильно питаться

    При тяжелых формах коронавируса организм сначала теряет от пяти до 15 килограммов веса, а затем пытается их вернуть. При этом человек чувствует постоянный голод и нуждается в восстановление микрофлоры кишечника.

    По словам экспертов, в ежедневный рацион стоит включить: цельнозерновые и бобовые культуры, фрукты, овощи, ягоды, рыбу, кисломолочные продукты, орехи. При этом лучше воздержаться от красной икры, переработанных мясных продуктов, сладостей, алкоголя, газированных сладких напитков. Принимать пищу следует три раза в день.

    По словам специалистов, перенесшие ковид должны иметь разнообразное питание и прислушиваться к своему организму. Кроме того, нужно оценивать размеры порций и есть побольше овощей и фруктов. От чувства голода можно отвлечься прогулкой на свежем воздухе.