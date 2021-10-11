Специалисты рассказали переболевшим ковидом, как правильно питаться

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, какие продукты следует включить в свой рацион людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. Также они назвали список запрещенной еды. Об сообщил сайт kp.ru.

При тяжелых формах коронавируса организм сначала теряет от пяти до 15 килограммов веса, а затем пытается их вернуть. При этом человек чувствует постоянный голод и нуждается в восстановление микрофлоры кишечника.

По словам экспертов, в ежедневный рацион стоит включить: цельнозерновые и бобовые культуры, фрукты, овощи, ягоды, рыбу, кисломолочные продукты, орехи. При этом лучше воздержаться от красной икры, переработанных мясных продуктов, сладостей, алкоголя, газированных сладких напитков. Принимать пищу следует три раза в день.

По словам специалистов, перенесшие ковид должны иметь разнообразное питание и прислушиваться к своему организму. Кроме того, нужно оценивать размеры порций и есть побольше овощей и фруктов. От чувства голода можно отвлечься прогулкой на свежем воздухе.