Здоровье 02 февраля 2023, 03:31 Названы ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ Иммунолог Болибок: алкоголь и баня наносят вред организму при гриппе freepik

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При первых признаках заболевания гриппом или ОРВИ люди начинают использовать алкоголь и посещать баню, что является ошибками. Об этом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Самая главная ошибка, когда начинается температура, это начинают пить алкоголь, что очень сильно усугубляет состояние свертывающей системы крови. Вполне может привести к осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу», — предупредил он.

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Также врач указал на то, что при температуре люди нередко идут в баню или принимают горячую ванну. Однако из-за этого состояние здоровья лишь ухудшается. Поэтому лучше от таких процедур воздержаться.

«Если организм начнет перегреваться, то будет только хуже», — указал Болибок.

А некоторые россияне начинают принимать препараты, которые больше вредят, чем помогают. Поэтому нужно принимать лекарства, относящиеся к противовоспалительной группе, но оценивать свое самочувствие.

Врач также напомнил, что любой воспалительный процесс начинается с вирусов. А антибиотики совершенно не действуют на вирусы.

«Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями», — резюмировал иммунолог.

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