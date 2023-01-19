Здоровье 19 января 2023, 13:40 Врач Соломатина рассказала, какие продукты необходимо употреблять при гриппе и ОРВИ Врач Елена Соломатина: витамины D и C помогут справиться с простудой Unsplash

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Сбалансированное и полноценное питание способно вылечить различные простудные заболевания. О продуктах с высоким содержанием полезных витаминов, которые помогут побороть болезнь, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при возникновении простуды человеку необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витаминов D и С, которые содержатся в морепродуктах, болгарском перце, облепихе и черной смородине. Также избавиться от ОРВИ помогут отвары из шиповника и травяные чаи.

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Кроме того, для поддержания и укрепления иммунной системы врач порекомендовала употреблять говяжью печень. Именно в ней содержится много необходимого для здоровья цинка. При простудах также стоит отдать предпочтение овощам и фруктам.

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