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    23 августа 2020, 13:41

    Названы необычные симптомы начальной стадии рака

    Андрей Иванов

    На начальную стадию рака могут указывать разные признаки. Среди них есть даже такие, как изменение формы пальцев и новые предпочтения в еде. Об этом РИА ФАН рассказала врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина.
    Названы необычные симптомы начальной стадии рака

    Врач подчеркнула, что изменение вида конечностей может сигнализировать, что организм начал бороться с новообразованием.

    «Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки. Симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике», — приводит агентство слова Землянухиной. Она подчеркнула, что деформация пальцев вовсе не означает тяжелый диагноз, однако к врачу обратиться стоит.

    Собеседница добавила, что больные с первой стадией рака могут начать испытывать отвращение к мясу. Врачи пока не нашли ответ на вопрос, почему организм так реагирует на онкологию.

    Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что рак чаще находят у тех, кто сконцентрирован на негативных эмоциях. Среди факторов, которые увеличивают риск онкологии, он назвал хронический стресс, генетическую предрасположенность и неправильное питание.

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