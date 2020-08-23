Названы необычные симптомы начальной стадии рака

Врач подчеркнула, что изменение вида конечностей может сигнализировать, что организм начал бороться с новообразованием.

«Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки. Симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике», — приводит агентство слова Землянухиной. Она подчеркнула, что деформация пальцев вовсе не означает тяжелый диагноз, однако к врачу обратиться стоит.

Собеседница добавила, что больные с первой стадией рака могут начать испытывать отвращение к мясу. Врачи пока не нашли ответ на вопрос, почему организм так реагирует на онкологию.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что рак чаще находят у тех, кто сконцентрирован на негативных эмоциях. Среди факторов, которые увеличивают риск онкологии, он назвал хронический стресс, генетическую предрасположенность и неправильное питание.