Онколог объяснил, кто больше подвержен раку. Все дело в эмоциях

Чаще всего онкологические заболевания находят у людей, сконцентрированных на негативных эмоциях. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев.

«Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью», — пояснил специалист в Instagram.

При этом он отметил, что пока еще не удалось выяснить, почему именно в организме человека появляются раковые клетки. Но существует несколько факторов, увеличивающих риск появления и развития онкологии. Карасев перечислил хронический стресс, генетическую предрасположенность и неправильное питание.

Ранее заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского центра имени Логинова Константин Титов рассказал, что чаще всего раку подвержены легкие, кишечник, кожа и молочные железы. По его словам, если найти опухоль на ранней стадии — до появления метастаз, то в 90% случаев от нее можно избавиться с помощью лечения.