Названы негативные последствия самолечения COVID-19

Врачи диагностировали гастрит у 23-летнего жителя Тулы. Молодой человек пять дней подряд принимал антибиотики после того, как обнаружил у себя повышенную температуру и насморк. Лекарствами пациент добился того, что внутренняя оболочка желудка подверглась необратимым изменениям. Это означает, что гастрит станет для него хроническим.

Сам молодой человек пояснил, что к антибиотикам его приучили родители. Сам он не особо задумывался о последствиях такого лечения, но привык, что при любой ОРВИ нужно пить таблетки.

Еще одна пациентка тверской больницы в интернете прочитала о профилактической пользе витамина D во время пандемии. Но при этом дозировку женщина не соблюдала.

«Пила их постоянно. Как аскорбинки глотала, не задумываясь о последствиях», — поделилась она. Через некоторое время на лице у нее появилась сыпь, начались запоры и тошнота.

Переизбыток витамина D в организме привел к почечной недостаточности.

Уроженка Санкт-Петербурга после заражения коронавирусом решила, что вылечиться ей помогут гормональные препараты. Девушка выздоровела, но у нее теперь упало зрение, начались частые головные боли и высокое давление. Ей все же пришлось обратиться к врачам. Эндокринолог установил, что у девушки повышенный уровень сахара в крови. Теперь пациентка постоянно наблюдается у врача.

Минздрав неоднократно предупреждал, что антибиотики больным коронавирусной инфекцией назначают только в том случае, если к основной болезни присоединяется бактериальное заболевание. Против вируса антибиотики не помогают.