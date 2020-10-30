Пульмонолог Минздрава оценил роль антибиотиков при COVID-19

Медики массово назначают антибиотики при COVID-19, однако антибактериальные препараты в борьбе с вирусной инфекцией бессильны. Об этом напомнил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Врач отметил, что назначение антибиотиков превышает разумные пределы в десятки раз.

«На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу. Новая коронавирусная инфекция — это вирусная инфекция, антибактериальная терапия здесь, к сожалению, не имеет никакой эффективности», — приводит ТАСС слова пульмонолога.

Он подчеркнул, что бактериальная инфекция при заражении коронавирусом, когда на помощь могут прийти антибиотики, — это вещь крайне редкая. Даже в больницах подобных случаев не более 10%.

Ранее ученые из Университета Иллинойса в Чикаго установили, что используемый при борьбе с COVID-19 антибиотик азитромицин может убить. Этот препарат вызывает сердечный приступ, если его применять с некоторыми другими лекарствами. Он несовместим с лекарствами, которые влияют на электрические импульсы сердца.