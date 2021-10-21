Названы напитки, поднимающие настроение и работоспособность

Популярные напитки, такие, как кофе, чай и получивший особую популярность сорт матча, в той или иной степени содержат кофеин. Он, как известно, помогает улучшить настроение, работу мозга, повышает концентрацию внимания и защищает печень он жирового гипотоза.

Однако продлить этот эффект может только матча, так как он дольше усваивается организмом. Как сообщила «360» специалист по коррекции пищевого поведения красногорской больницы № 2 Альбина Ермоленкова, этим и объясняется его популярность.

«Полученной энергии хватает на более продолжительное время. В его составе есть L-Тианин (основная аминокислота зеленого чая — прим.ред.), который способствует выработке серотонина и дофамина, гормонов счастья и радости. Матча также не провоцирует резкого подъема давления», — уточнила диетолог.

Она объяснила, что кофе дает быстрый заряд энергии, снимает усталость и сонливость. Но его употребление может принести и вред.

«Все зависит от дозы, индивидуальных особенностей и образа жизни. Конечно, кофе имеет побочные эффекты — учащенное сердцебиение, повышение давления, головокружение, головные боли бессонницу. Прием кофе натощак может вызвать язву желудка или обострить ее течение», — предупредила Ермоленкова.

Одой из важных составляющих в борьбе с жиром на животе является здоровый сон. Специалисты советуют спать не меньше семи-девяти часов.