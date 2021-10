Eat this! Not That: специалисты рассказали, как победить жир на животе

Арина Бобкова Победить скопившийся на животе жир могут помочь несколько полезных привычек. Об этом сообщил портал Eat this! Not That. Полноценный сон является важной составляющей борьбы с лишним весом. Специалисты советуют тратить на него семь-девять часов. В противном случае такой подход негативно скажется на фигуре. При этом большое количество сна также вряд ли поможет сохранить хорошую фигуру. Специалисты отметили также, что сладкая газировка, жесткие диеты и еда в компании вряд ли помогут вам избавиться от лишнего веса. «Часто диеты, исключающие целые группы продуктов, не позволяют достичь баланса и умеренности, которые необходимы для того, чтобы придерживаться здорового, пожизненного плана питания. Люди, сидящие на диете, могут быть склонны к потенциально опасному дефициту питательных веществ. За жесткими диетами следует импульсивное переедание», — сказано в статье. Лучше всего есть пищу из небольшой посуды. Так мозгу будет казаться, что вы съели куда большее количество пищи, чем есть на самом деле. Чувство сытости придет быстрее. Не стоит принимать пищу во время просмотра телевизора или ленты социальных сетей, а также в состоянии эмоциональной нестабильности. Продукты же стоит хранить в специальных контейнерах для еды. При этом сладости и другую вредную пищу стоит складывать в непрозрачные емкости, а полезную в прозрачные, передали Nation News.