Названы ключевые симптомы сердечного приступа

Симптомы сердечного приступа легко спутать с другими недугами. Ключевым фактором отличия является то, что дискомфорт в груди не проходит, а затем распространяется на другие части тела, например, спину, шею, челюсть, руки, желудок.

Одни только эти симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью, сообщило РИА «Новости», со ссылкой на издание Express.

Также, по данным Британского фонда сердца, на сердечный приступ могут указывать головокружение, тошнота или одышка. У некоторых пациентов возникает внезапное чувство тревоги, которое похоже на паническую атаку.

Симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно, утверждают специалисты.

Продукты влияют на здоровье и продолжительность жизни. Но помимо питания, необходимо следить и за напитками. Ученые посоветовали исключить газировку, поскольку она содержит большое количество сахара. В список вредных напитков также попал алкоголь. Спиртное негативно отражается на состоянии сердца и сосудов, особенно оно вредно для женского организма. Исследования подтвердили и плохое воздействие энергетиков. Они резко повышают давление и нарушают сердечный ритм.