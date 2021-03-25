Названы опасные для сердца напитки

Продукты и напитки влияют на здоровье и продолжительность жизни. Об этом сообщил Harvard Health Publishing.

Сотрудники Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что 20% сердечных приступов проходят без симптомов. Однако они могут привести к осложнениями, потому что человек не знает о своем состоянии и не обращается за медицинской помощью.

Помимо питания, необходимо следить и за напитками. Ученые посоветовали исключить газировку, поскольку она содержит большое количество сахара.

В список вредных напитков также попал алкоголь. Спиртное негативно отражается на состоянии сердца и сосудов, особенно оно вредно для женского организма.

Исследования подтвердили и плохое воздействие энергетиков. Они резко повышают давление и нарушают сердечный ритм. Негативные последствия могут проявиться при употреблении большого количества энергетиков за короткий срок или при комбинации с другими напитками, например, алкоголем.

Молочные коктейли опасны из-за содержащихся в них большого количества жиров и сахара, написала «Политика сегодня». Кофе в умеренных объемах полезен, но шесть и больше чашек в день повышают риск сердечного приступа.