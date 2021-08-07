Названы группы риска развития посковидного синдрома

Чаще всего посковидный синдром встречается у женщин. При этом мужчины переносят коронавирус более продолжительное время. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», — привело слова эксперта РИА «Новости».

Плоскирева подчеркнула, что пока нет достоверной информации о гендерных различиях течения болезни. Но некоторые ученые полагают, что мужчины дольше выздоравливают после заражения коронавирусом.

Ранее замдиректора по клинической работе предупреждала, что ковид может привести к тяжелым и необратимым изменениям в легких, инфаркту и инсульту. Она отметила. что у многих пациентов после выздоровления может долгое время сохраняться кашель. При этом Плоскирева заверила, что у большинства поправившихся он все же проходит.