Россиян предупредили о риске инфаркта и инсульта после ковида

Ковид может привести к тяжелым и необратимым изменениям в легких, инфаркту и инсульту. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», — приводит агентство слова собеседницы.

Плоскирева отметила, что у многих пациентов после выздоровления от ковида, вне зависимости от тяжести течения болезни, может долго сохраняться кашель. У большинства он проходит, успокоила эпидемиолог. Накануне Плоскирева рассказала, что острая фаза течения СОVID-19 может длиться месяц. В среднем, по ее словам, этот период составляет 18-19 дней.

Ситуация с коронавирусом в России начала постепенно стабилизироваться после вспышки в июне. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что SARS-CoV-2 продолжит циркулировать в стране, пока уровень коллективного иммунитета не станет достаточным. Она добавила, что пока об этом говорить рано.