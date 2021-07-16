Названы главные осложнения при COVID-19

Ученые провели исследование и выяснили, какие основные осложнения возникают у пациентов, госпитализированных с COVID-19. В частности, болезнь затрагивает почки, сердце и легкие. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet, сообщило РИА «Новости».

«У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие», — говорится в пресс-релизе.

Медики отметили, что у многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.

Кроме того, выяснилось, что среди пациентов, проходящих лечение в больницах, распространено кратковременное повреждение нескольких органов. Этот факт был обнаружен у людей разных возрастов.

Почечные осложнения затрагивали почти каждого четвертого человека из исследуемой группы. У каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения, у 4% нашли неврологические осложнения, а у менее 1% — желудочно-кишечные и печеночные. Чаще всего на фоне осложнений пациентам ставят такие диагнозы, как острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

В начале недели главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что случаев заболевания COVID-19 после прививки немного. По его словам, у привитого человека в идеальном случае вообще не разовьется заболевание, а если пациент и заболеет, то ковид быстро закончится и последствий не вызовет.