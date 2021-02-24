Названы главные ошибки приготовления еды в микроволновой печи

Специалисты рассказали о главных ошибках приготовления еды в микроволновой печи. Они отметили, что нельзя разогревать сразу несколько блюд, написало издание Insider.

Дело в том, что при такой технике еда разогревается неравномерно. Заблуждением является мнение, что пищу микроволновке не нужно перемешивать или переворачивать. Помимо прочего, лучше не готовить в этой печи острый перец, так как он начнет выделять пары с капсаицином. Это может привести к раздражению слизистой, сообщил сайт «Политика сегодня».

Еще не стоит размораживать в микроволновке фрукты, ягоды, а также пытаться приготовить вареные яйца. Кроме этого, ошибкой является нагревание воды в гладких стеклянных стаканах. Доставая ее из печи, можно получить ожог.

Ранее блогерша из Австралии опубликовала в TikTok кулинарное видео, которое стало вирусным в Сети. В ролике она показала простой способ сделать самую хрустящую курицу в панировке. По словам Даен из города Мельбурн, секретный рецепт она получила от матери. Женщина рассказала, что блюдо также подходит для поклонников здорового питания и является отличным вариантом для ужина.