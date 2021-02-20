Блогерша опубликовала простейший рецепт хрустящей курочки

Блогерша из Австралии опубликовала в TikTok кулинарное видео, которое стало вирусным в Сети. В ролике она показала простой способ сделать самую хрустящую курицу в панировке.

По словам Даен из города Мельбурн, секретный рецепт она получила от матери. Женщина рассказала, что блюдо также подходит для поклонников здорового питания и является отличным вариантом для ужина, написал Daily Mail.

Главными ингредиентами Даен назвала панировочные сухари, приготовленные вручную, а также мелко порубленный чеснок и взбитые яйца. Для готовки также понадобятся розмарин, петрушка, мука и вода. В видео женщина сама сделала панировочные сухари, смешав нарезанный хлеб, петрушку и розмарин.

После этого австралийка взбила четыре яйца с измельченным чесноком и отбила курицу кухонным молотком. В отдельной миске она смешала муку и соль. Затем покрыла мясо мукой, взбитыми яйцами и самодельными сухарями с обеих сторон. Блюдо готовится на оливковом масле при среднем или сильном огне, пока не зарумянится корочка.

Ее видео видео в TikTok набрало более пяти миллионов просмотров, а многие в комментариях похвалили рецепт.

«Такие хрустящие и вкусные!» — заметил один из ее подписчиков. Другой комментатор похвалил выбор ингредиентов: «Мне очень нравится, что вы добавили в панировочные сухари свежие травы!»

Тем временем в России депутаты Томаринского городского округа на Сахалине проголосовали за прекращение полномочий своего коллеги Сергея Булатова из-за видео в TikTok. В них бывший парламентарий матерится в присутствии детей и курит.